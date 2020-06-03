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Чехия и Словакия с 4 июня открывают границу между странами

Среда, 3 июня 2020, 13:23

Граница между Чехией и Словакией с полуночи 4 июня будет полностью открыта для свободного передвижения граждан и грузов.

Об этом шла речь во время разговора премьера Чехии Андрея Бабиша и его словацкого коллеги Игоря Матовича, который свой первый зарубежный визит совершил в Прагу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Патрулирование полицейских на границе между Чехией и Словакией прекратится в полночь со среды на четверг.

Отмечается, что отмене ограничений на передвижение между двумя странами способствовало улучшение эпидемической ситуации.

Помимо Бабиша, у словацкого премьера запланированы встречи с руководителями чешского парламента. Его также примет президент Чехии Милош Земан. Главные темы обсуждения - борьба с коронавирусом, перспективы развития Евросоюза и двусторонних отношений Чехии и Словакии.

Напомним, в конце мая Словакия ослабила ограничения для своих граждан на 48-часовые поездки в 8 стран Европы.

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