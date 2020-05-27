Словаччина пом’якшила умови короткострокових поїздок у 8 країн Європи

Словаччина послабила обмеження для своїх громадян на 48-годинні поїздки у 8 країн Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Teraz.sk.

З середи, 27 травня, словаки можуть подорожувати до восьми європейських країн на термін до 48 годин, не потребуючи при цьому підтвердження негативного тесту на коронавірус після повернення.

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До восьми країн належать Чехія, Угорщина, Польща, Австрія, Словенія, Хорватія, Німеччина та Швейцарія.

Жителям Чехії та Угорщини буде дозволено в'їхати до Словаччини за аналогічних умов.

Словаччина є однією з найменш постраждалих від пандемії європейських країн. Станом на ранок середи тут зафіксовано 28 смертей. Смерті від коронавірусу не реєструють вже 11 днів поспіль.

Нагадаємо, Німеччина збирається скасувати попередження про туристичні подорожі для своїх громадян в 31 європейську країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

Кіпр минулого тижня заявив, що громадяни 19 європейських країн можуть в'їжджати в країну з червня