У Словаччині виступили з ідеєю фактичної автономії для угорців

Угорська коаліційна партія направила прем'єр-міністру Словаччини Ігорю Матовичу запит під назвою "Меморандум угорської громади", в якому йдеться про фактичну автономію для угорців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання Pravda.

Представники цієї позапарламентської партії передали прем’єру свої побажання на "з нагоди 100-річчя підписання Тріанонського договору".

Угорська коаліційна партія подала Матовичу кілька запитів. Зокрема, партія прагне визнання угорців незалежною політичною нацією у складі Словаччини. Крім того, йдеться про створення угорського сусідства, керованого угорцями через їх виборних представників.

Також у меморандумі міститься лінгвістична вимога, щоб угорська мова використовувалася як офіційна в установах і судах.

Підписанти меморандуму також перераховують речі, які, на їхню думку, необхідні для підтримки та розвитку їхньої спільноти. Вони закликають до того, щоб преамбула Конституції Словацької Республіки визнала Угорську національну громаду в якості державотворчого елементу. Крім того, партія закликає до вільного використання угорської національної символіки (гімну, герба, триколору) у всіх сферах життя.

Жолт Симон, голова політичного об'єднання "Угорський форум" також висловив зацікавленість у зміні преамбули Конституції Словацької Республіки. Він порадив Матовичу і всій урядовій коаліції не упускати політичний шанс і змінити фразу у преамбулі "ми, словацька нація" на "ми, громадяни Словацької Республіки".

Нагадаємо, у Румунії законопроєкт щодо угорської автономії був відхилений Сенатом Румунії, але спричинив бурхливі політичні дебати в країні і дипломатичну суперечку з Угорщиною.