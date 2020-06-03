В Словакии выступили с идеей фактической автономии для венгров

Венгерская коалиционная партия направила премьер-министру Словакии Игорю Матовичу запрос под названием "Меморандум венгерской общины", в котором говорится о фактической автономии для венгров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

Представители этой внепарламентской партии передали премьеру свои пожелания "по случаю 100-летия подписания Трианонского договора".

Венгерская коалиционная партия подала Матовичу несколько запросов. В частности, партия стремится признание венгров независимой политической нацией в составе Словакии. Кроме того, речь идет о создании венгерского соседства, управляемого венграми за их выборных представителей.

Также в меморандуме содержится лингвистическое требование, чтобы венгерский язык использовался в качестве официального языка в учреждениях и судах.

Подписанты меморандума также перечисляют, что, по их мнению, необходимо для поддержания и развития их сообщества. Они призывают к тому, чтобы преамбула Конституции Словацкой Республики признала Венгерскую национальную общину в качестве государственно элемента. Кроме того, партия призывает к свободному использованию венгерской национальной символики (гимна, герба, триколора) во всех сферах жизни.

Жолт Симон, председатель политического объединения "Венгерский форум" также выразил заинтересованность в изменении преамбулы Конституции Словацкой Республики. Он посоветовал Матович и всей правительственной коалиции не упускать политический шанс и изменить фразу в преамбуле "мы, словацкая нация" на "мы, граждане Словацкой Республики".

Напомним, в Румынии законопроект о венгерской автономии был отклонен Сенатом Румынии, но вызвал бурные политические дебаты в стране и дипломатический спор с Венгрией.