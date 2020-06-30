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В Україну прибув літак з Італії з допомогою після повеней

Вівторок, 30 червня 2020, 14:04

З Італії до України прибув літак, що привіз на борту допомогу для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України. 

Про це повідомило посольство Італії в Києві, пише "Європейська правда". 

Літак рейсу військової авіації, організований департаментом цивільної оборони, сів в аеропорту Львова о 13:00 у вівторок. На борту судна - намети, водозабірні насоси, башти-маяки та інші матеріали, надані корпусом національної пожежної команди, італійськими областями і національними організаціями волонтерів цивільної оборони.

"Внаслідок сильних повеней, що спіткали  Україну, Італія надає допомогу, спрямовану на протистояння цій надзвичайній ситуації та підтримку діяльності з порятунку, а також допомогу постраждалому населенню", - цитує посольство посла Італії в Києві Давіде Ла Чечіліа. 

"Дружні зв’язки та солідарність, що об’єднують наші країни, міцнішають у моменти скрути. Ми дуже вдячні Києву за підтримку, надану нам з направленням групи лікарів та значної кількості дезінфікуючих засобів у найскладніший момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії. Зараз ми маємо на меті підтримати прагнення України в протистоянні явищам, що так жорстко вразили захід країни", - додав дипломат. 

Посол підкреслив, що ця операція відбувається в рамках Європейського механізму цивільної оборони.

Нагадаємо, 25 червня Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

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Італія стихійні лиха
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