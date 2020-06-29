Італія допоможе Україні з ліквідацією наслідків повені

Італія долучилася до надання допомоги Україні у подоланні наслідків повені у західних регіонах країни.

Про це у понеділок заявили у пресслужбі Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда".

"Після руйнівних повеней на південному заході України минулого тижня ЄС продовжує мобілізовувати надзвичайну допомогу через механізм цивільного захисту. Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, генератори і намети", - проінформували в комісії.

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У пресслужбі нагадали, що на вихідних Швеція прийняла на себе зобов'язання направити бар'єри, шланги та технічних експертів.

На додаток до італійської і шведської допомоги Європейська комісія надає картографічну підтримку в постраждалих районах України через супутникову систему ЄС Copernicus.

Нагадаємо, 25 червня Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.