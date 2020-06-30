В Украину прибыл самолет из Италии с помощью после наводнений

Из Италии в Украину прибыл самолет, который привез помощь для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

Об этом сообщило посольство Италии в Киеве, пишет "Европейская правда".

Самолет рейса военной авиации, организованный департаментом гражданской обороны, сел в аэропорту Львова в 13:00 во вторник. На борту судна - палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные корпусом национальной пожарной команды, итальянскими областями и национальными организациями волонтеров гражданской обороны.

🇮🇹 відповідає на 🇺🇦 заклик. Ми працюємо над відправкою матеріалів необхідних для ліквідації наслідків повені, що спіткала Україну. Перший ✈️ @ItalianAirForce прибув сьогодні о 13:00 Читайте тут 👉 https://t.co/r4G97EgxPF pic.twitter.com/8ogr80jsaL — Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) June 30, 2020

"В результате сильных наводнений, постигших Украину, Италия оказывает помощь, направленную на противостояние этой чрезвычайной ситуации и поддержку деятельности по спасению, а также помощь пострадавшему населению", - цитирует посольство посла Италии в Киеве Давиде Ла Чечилия.

"Дружеские связи и солидарность, объединяющие наши страны, укрепляются в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы имеем целью поддержать стремление Украины в противостоянии стихии, так сильно поразившей запад страны ", - добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что эта операция происходит в рамках Европейского механизма гражданской обороны.

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.