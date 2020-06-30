Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликала ЄС зробити те саме

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила заборонити трансляцію в країні семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

NEPLP пояснила рішення тим, що ці телеканали "перебувають під фактичним контролем і одноосібним наглядом" російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який перебуває під санкціями ЄС.

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Йдеться про телеканали "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV".

Згідно з доповіддю спецслужб Латвії, вони є найвпливовішими каналами, через які Росія транслює свою пропаганду в країнах Заходу.

"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регулятори всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NEPLP Івар Аболіньш.