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У Латвії заявили про розпалювання ненависті на телеканалі "Россия-24"

Середа, 14 серпня 2019, 19:50

Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії звинуватила телеканал "Россия-24" у  розпалюванні ненависті у випуску новин про нового латвійського президента.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, відповідну заяву відомство опублікувало в середу.

Мова йде про новинний випуск від 30 травня на російському телеканалі. У ньому ведуча сказала, що "новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, в тому числі російської".

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Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор.

Згадану програму новин у Латвії поширюють 19 операторів. У зв'язку з цим NEPLP порушила 19 адміністративних справ.

"З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію каналів", - підкреслив член NEPLP Патрік Грива.

Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що рада продовжить стежити за недружніми Латвії каналами.

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