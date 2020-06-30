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Латвия запретила сеть телеканалов РФ и призвала ЕС сделать то же самое

Вторник, 30 июня 2020, 17:01

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, ранее действовавшей под брендом Russia Today.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

NEPLP объяснила решение тем, что эти телеканалы "находятся под фактическим и единоличным контролем" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями ЕС.

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Речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV".

Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами, через которые Россия транслирует свою пропаганду в странах Запада.

"Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

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