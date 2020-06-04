Северная Македония возобновила комендантский час из-за роста новых заражений

Правительство Северной Македонии приняло решение вернуть ограничения на передвижение граждан после резкого увеличения количества новых случаев заражения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонский канал 24МК.

Правительство решило запретить передвижение всех граждан в Скопье (все муниципалитеты Скопье), Куманово, Липково, Стипе, Тетово, а также Боговинье, Брвенице, Фирцы, Зелин и Егуновце, начиная с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 5:00.

Во всех остальных городах движение всех граждан запрещено с четверга (4 июня) с 21:00 до пятницы (5 июня) до 05:00 утра, а в пятницу, субботу, воскресенье в этих городах запрет начинается с 16:00 и продолжается до следующего дня до 05:00 утра.

Пятница (5 июня) объявляется нерабочим днем ​​для всех граждан.

В период с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 05:00 посещение кладбищ на территории всей страны запрещено, кроме похорон.

Выгуливать домашних животных можно в уже установленные сроки в периоды с 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 и 20:00 до 20:30.

Исключение из запретов касаются сельскохозяйственной деятельности, благодаря которой перемещение в пределах территории (района) сел разрешается исключительно для рабочих нужд

В период, на который было принято решение о запрете движения, аптеки будут работать бесперебойно, а Министерство здравоохранения разработает план бесперебойной работы медицинских учреждений.

Количество только зараженных коронавируса в Северной Македонии вновь набирает обороты после того, как за предыдущие 24 часа было зарегистрировано еще 101 случай. Более половины - в Скопье. Четверо пациентов умерли от коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 2492 случая заражения коронавируса, пока 742 случая активных. Умерло 145 человек.

Напомним, Северная Македония запланировала провести парламентские выборы 5 июля, то есть через 22 дней после отмены чрезвычайного положения в середине июня.