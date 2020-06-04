У Польщі попри пандемію стартують найбільші в цьому році військові навчання

У Польщі розпочалися найбільші в цьому році військові навчання – через пандемію вони проходитимуть в урізаному складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Ще в лютому планувалося, що через Атлантику будуть перекинуті близько 20 тисяч солдатів і трохи менше одиниць техніки. Це було б найбільше перекидання американських військ до Європи з моменту закінчення холодної війни.

План перекидання через пандемію вдалося здійснити в урізаному варіанті. Так, в Європу прибули з США 6 тис. солдатів (2 тис. залишилося в Західній Європі) і 3 тис. одиниць техніки, а понад 9 тис. транспортних засобів були перекинуті зі складів на полігони в Німеччині.

У розпочатих сьогодні навчаннях крім 6 тис. військових будуть задіяні 100 танків, більше 230 бойових машин і авіація (літаки F-16 або вертольоти Мі-24).

В ході навчань на рівні окремих бригад буде перевірена можливість співпраці польських і американських військ в рамках спільної бойової операції. Також буде відпрацьований основний тактичний епізод, спочатку запланований в рамках головного навчання Defender-Europe 20 Allied Spirit XI – форсування водної перешкоди за участю танкових і повітряно-десантних військ.

"Навчання дуже необхідні, тому що військові якщо не тренуються, то втрачають навички і здібності. Без навчань армія навіть на парад не годиться. Добре, що польська армія діє, незважаючи на коронавірус", - констатує генерал Вальдемар Скрипчак, колишній командувач Сухопутними військами Польщі.