В Польше несмотря на пандемию стартуют крупнейшие в этом году военные учения

В Польше начались крупнейшие в этом году военные учения - из-за пандемии они будут проходить в урезанном составе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Еще в феврале планировалось, что через Атлантику будут переброшены около 20 000 солдат и техника. Это было бы крупнейшей переброской американских войск в Европу с момента окончания холодной войны.

План переброски из-за пандемии удалось осуществить в урезанном варианте. Так, в Европу прибыли из США 6 тыс. солдат (2 тыс. осталось в Западной Европе) и 3 тыс. единиц техники, а более 9 тыс. транспортных средств были переброшены со складов на полигоны в Германии.

В начавшихся сегодня учениях кроме 6 тыс. военных будут задействованы 100 танков, более 230 боевых машин и авиация (самолеты F-16 или вертолеты Ми-24).

В ходе учений на уровне отдельных бригад будет проверена возможность сотрудничества польских и американских войск в рамках совместной боевой операции. Также будет отработан основной тактический эпизод, изначально запланированный в рамках главного обучение Defender-Europe 20 Allied Spirit XI - форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск.

"Учения необходимы, так как военные, если не тренируются, теряют навыки и способности. Без учений армия даже на парад не годится. Хорошо, что польская армия действует, несмотря на коронавирус", - констатирует генерал Вальдемар Скрипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.