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У Франції скасували традиційний військовий парад до Дня взяття Бастилії

Четвер, 4 червня 2020, 13:39

У Франції через пандемію коронавірусу традиційний військовий парад, присвячений національному святу - Дню взяття Бастилії, замінили урочистою церемонією. 

Про це у четвер повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Замість параду 14 липня відбудеться урочиста церемонія на площі Згоди, у якій візьмуть участь французькі ВПС. 

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Кількість учасників буде обмежена 2 тисячами осіб і приблизно 2,5 тисячею гостей.

Під час церемонії вшанують військових і медичних працівників, які борються з епідемією коронавірусу. 

Нагадаємо, Сенат Франції проголосував за продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я до 10 липня.

Раніше Франція перенесла другий тур місцевих виборів на 28 червня через пандемію коронавірусу.

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