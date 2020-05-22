Другий тур місцевих виборів у Франції перенесли на 28 червня через пандемію коронавірусу.

Про це оголосив сьогодні прем'єр-міністр Едуар Філіп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Філіпа, з подвійною відповідальністю уряд підійде до організації виборів і "забезпечення як безпеки тих, хто бере участь у виборчому процесі, так і справедливості голосування".

Нещодавно наукова рада оприлюднила свій висновок щодо безпечності проведення другого туру місцевих виборів у Франції, і рекомендувала зробити оцінку епідеміологічної ситуації за два тижні до голосування.

"Це рішення є зворотним. Тому у нас буде пункт про перегляд, яким, ми без сумніву скористаємося через два тижні", - попередив Філіп.

Вибори мають відбутися в окремих містах, де результати першого туру, проведеного 15 березня, не стали вирішальними – це близько 5000 громад. Другий тур мав відбутися 22 травня, але був відкладений у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.

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