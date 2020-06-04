Чотири країни ЄС створили альянс для переговорів щодо вакцини від коронавірусу
Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія оголосили про створення альянсу, націленого на забезпечення доступності можливої майбутньої вакцини проти коронавірусу для європейців.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я, благополуччя та спорту Нідерландів.
"Чотири країни спільно вивчають різні перспективні ініціативи і ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями. Мета полягає в тому, щоб виробництво вакцини відбувалося на європейській землі, якщо це можливо", - йдеться в заяві.
Країни домовилися сформувати "Альянс інклюзивних вакцин", зазначивши, що в даний час прискорення процесу розробки і забезпечення доступу до ефективної вакцини є однією з найактуальніших проблем в усьому світі.
"Альянс вивчає перспективні ініціативи з розробки вакцин для забезпечення достатньої кількості вакцин для ЄС та інших країн. Співпраця дозволить досягти найшвидших і найкращих результатів в дискусіях з ключовими гравцями фармацевтичної галузі про перспективні ініціативи в області вакцин. Альянс також хоче домовитися з фармацевтичними компаніями, що вакцина повинна стати широко доступною для ЄС", - наголошується в заяві.
Організатори хочуть залучити Європейську комісію до переговорів і запропонувати іншим державам-членам ЄС можливість брати участь в ініціативах.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.