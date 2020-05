Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу

У рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу, організованого Єврокомісією, зібрали вже 9,5 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Чудовий результат – пройдено перший етап глобального марафону збору коштів, який організовує Єврокомісія. Починаючи з 4 травня, уряди країн, організації, фонди та окремі особи надали загалом 9,5 млрд для боротьби з коронавірусом. Світ проявляє солідарність! Стежте за новинами, нова інформація буде у четвер", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday.