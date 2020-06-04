Четыре страны ЕС создали альянс для переговоров о вакцине от коронавируса

Германия, Франция, Нидерланды и Италия объявили о создании альянса, нацеленного на обеспечение доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для европейцев.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Министерства здравоохранения, благополучия и спорта Нидерландов.

"Четыре страны совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями. Цель состоит в том, чтобы производство вакцины происходило на европейской земле, если это возможно", - говорится в заявлении.

Страны договорились сформировать "Альянс инклюзивных вакцин", отметив, что в настоящее время ускорение процесса разработки и обеспечение доступа к эффективной вакцине является одной из самых актуальных проблем во всем мире.

"Альянс изучает перспективные инициативы по разработке вакцин для обеспечения достаточного количества вакцин для ЕС и других стран. Сотрудничество позволит им достичь самых быстрых и наилучших результатов в дискуссиях с ключевыми игроками фармацевтической отрасли о перспективных инициативах в области вакцин. Альянс также хочет договориться с фармацевтическими компаниями, что вакцина должна стать широко доступной для ЕС", - отмечается в заявлении.

Организаторы хотят привлечь Европейскую комиссию к переговорам, и предложить другим государствам-членам ЕС возможность участвовать в инициативах.