У Франції не буде жорсткого карантину у випадку другої хвилі коронавірусу

Франція не буде застосовувати ще один загальнонаціональний карантин із суворими обмежувальними заходами, навіть якщо восени буде друга хвиля Covid-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Вченої ради при уряді Франції Жан-Франсуа Дельфрессі в інтерв'ю Le Parisien.

Рада, скликана урядом Франції для консультування щодо заходів, пов'язаних з коронавірусом, розробила стратегію на майбутні місяці. Вчені підготували чотири можливих сценарії, з якими уряд може зіткнутися до кінця 2020 року.

Чотири сценарії припускають: вірус зникає або залишається на дуже низькому рівні; з'являється другий критичний кластер, такий як кластер в Мюлузі, на початку епідемії; повільне погіршення загальної ситуації восени зі збільшенням числа госпіталізацій і, нарешті, найгірший сценарій - повернення до критичної ситуації з кількістю інфекцій.

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Але Дельфрессі підкреслив, що навіть в гіршому випадку країна не повернеться до загальнонаціональної ізоляції.

"Вчена рада каже: що б не трапилося, ми не зможемо повторити загальний карантин у Франції. Першого разу це було важливо, у нас не було вибору, але ціна, яку ми повинні заплатити, занадто висока", - сказав він.

Однак він додав, що в деяких районах можуть з'явитися заходи із блокування, якщо вони вийдуть на рівень "кластера" за кількістю захворювань. "Я твердо переконаний, що якщо це почнеться знову, то знову в паризькому регіоні", - сказав він.

Дельфрессі попередив, що вірус не зник, і що людям потрібно дотримуватися запобіжних заходів, але, за його словами, поки вірус під контролем завдяки стратегії тестування і відстеження, яка вже існує.

"Сьогодні у Франції від 1000 до 3000 нових випадків інфікування на день в порівнянні з 70 000 до 100 000 на початку березня. Це пов'язано із забороною і дуже сильною стратегією ідентифікації кластерів, а також з самим вірусом", - сказав він.

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