Во Франции не будет жесткого карантина в случае второй волны коронавируса

Франция не будет объявлять еще один общенациональный карантин со строгими ограничительными мерами, даже если осенью будет вторая волна COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Ученого совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси в интервью Le Parisien.

Совет, созванный правительством Франции для консультирования по мерам, связанным с коронавирусом, разработал стратегию на предстоящие месяцы. Ученые подготовили четыре возможных сценария, с которыми правительство может столкнуться до конца 2020 года.

Четыре сценария предполагают: вирус исчезает или остается на очень низком уровне; появляется второй критический кластер, такой как кластер в Мюлузе в начале эпидемии; медленное ухудшение общей ситуации осенью с увеличением числа госпитализаций и, наконец, наихудший сценарий - возвращение к критической ситуации с количеством инфекций.

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Но Дельфресси подчеркнул, что даже в самом плохом случае страна не вернется к общенациональной изоляции.

"Ученый совет говорит: что бы ни случилось, мы не сможем повторить общий карантин во Франции. В первый раз это было важно, у нас не было выбора, но цена, которую мы должны заплатить, слишком высока", - сказал он.

Однако он добавил, что в некоторых районах могут появиться меры по блокированию, если они выйдут на уровень "кластера" по количеству заболеваний. "Я твердо убежден, что если это начнется снова, то опять в парижском регионе", - сказал он.

Дельфресси предупредил, что вирус не исчез, и людям нужно соблюдать меры предосторожности, но, по его словам, пока вирус под контролем благодаря стратегии тестирования и отслеживания, которая уже существует.

"Сегодня во Франции от 1000 до 3000 новых случаев инфицирования в день по сравнению с 70 000 до 100 000 в начале марта. Это связано с запретом и очень сильной стратегией идентификации кластеров, а также с самим вирусом", - сказал он.

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