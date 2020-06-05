До посольства РФ у Молдові вдруге за тиждень нібито "підклали бомбу"

У п’ятницю до посольства РФ у Кишиневі вдруге за тиждень надійшло повідомлення про розміщення вибухової речовини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал TV8.

"У п'ятницю, 5 червня, об 11.50 на електронну пошту посольства Росії надійшло повідомлення про розміщення вибухового пристрою. Потім співробітники дипмісії звернулися до карабінерів, які забезпечують безпеку об'єкта. На місце вирушили всі спеціалізовані служби. Зону оточили", - повідомила прессекретарка столичної поліції Наталія Статі.

За її словами, на місці не було виявлено ніяких підозрілих предметів.

Нагадаємо, в понеділок, 1 червня, в інспекторат поліції сектора Буюкань також надійшло повідомлення, що будівлю посольства Росії заміновано.

Туди відразу вирушили всі профільні служби, зону оточили, персонал евакуювали. Після проведених перевірок по периметру на відстані 15-20 метрів від будівлі виявили підозрілу зелену сумку, у якій не було знайдено вибухонебезпечних предметів.



