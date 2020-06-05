В посольство РФ в Молдове второй раз за неделю якобы "подложили бомбу"

В пятницу в посольство РФ в Кишиневе во второй раз за неделю поступило сообщение о размещении взрывчатого вещества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский телеканал TV8.

"В пятницу, 5 июня, в 11.50 на электронную почту посольства России поступило сообщение о размещении взрывного устройства. Затем сотрудники дипмиссии обратились к карабинерам, которые обеспечивают безопасность объекта. На место отправились все специализированные службы. Зону оцепили", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, на месте не было обнаружено никаких подозрительных предметов.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в инспекцию полиции сектора Буюкань также поступило сообщение, что здание посольства России заминирован.

Туда сразу отправились все профильные службы, зону окружили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку, в которой не было найдено взрывоопасных предметов.