Посольство РФ у Кишиневі евакуювали через повідомлення про бомбу
Понеділок, 1 червня 2020, 13:23
Будівлю посольства Росії в центрі Кишинева 1 червня евакуювали через повідомлення про бомбу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27. На місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали.
Як повідомила прессекретар столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі. Однак повідомлення про бомбу виявилось неправдивим.
"Вибухових речовин в сумці не виявлено", - заявила речниця.
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