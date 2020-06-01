Посольство РФ у Кишиневі евакуювали через повідомлення про бомбу

Будівлю посольства Росії в центрі Кишинева 1 червня евакуювали через повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27. На місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали.

Як повідомила прессекретар столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі. Однак повідомлення про бомбу виявилось неправдивим.

"Вибухових речовин в сумці не виявлено", - заявила речниця.