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Прем’єр Польщі вступився за Качиньського, який грубо вилаяв опозицію

Субота, 6 червня 2020, 12:22

Прем’єр Польщі висловився на захист лідера правлячої партії "Право і Справедливість", якого пропонують покарати за образу опозиційних депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вступився за лідера "ПіС" Ярослава Качиньського, який опинився під шквалом критики через те, що назвав опозиційних депутатів "нахабними злиднями".

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 "Іноді такі чоловічі слова потрібні, щоб привести до тями іншу сторону", - сказав прем’єр, коментуючи заклики покарати Качиньського.

Моравєцький зазначив, що Качиньський - "чи не найбільш критикована особа останні 30 років".

Нагадаємо, вислів Ярослава Качиньського пролунав під час дебатів у Сеймі у четвер, під час обговорення пропозиції про вотум недовіри міністру охорони здоров'я Лукашу Шумовському. 

У п’ятницю депутати від Лівих сказали, що подаватимуть скаргу до парламентського комітету з етичних питань, аби Ярослава Качиньського притягнули до відповідальності за образу.

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