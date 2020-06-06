Прем’єр Польщі вступився за Качиньського, який грубо вилаяв опозицію

Прем’єр Польщі висловився на захист лідера правлячої партії "Право і Справедливість", якого пропонують покарати за образу опозиційних депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вступився за лідера "ПіС" Ярослава Качиньського, який опинився під шквалом критики через те, що назвав опозиційних депутатів "нахабними злиднями".

"Іноді такі чоловічі слова потрібні, щоб привести до тями іншу сторону", - сказав прем’єр, коментуючи заклики покарати Качиньського.

Моравєцький зазначив, що Качиньський - "чи не найбільш критикована особа останні 30 років".

Нагадаємо, вислів Ярослава Качиньського пролунав під час дебатів у Сеймі у четвер, під час обговорення пропозиції про вотум недовіри міністру охорони здоров'я Лукашу Шумовському.

У п’ятницю депутати від Лівих сказали, що подаватимуть скаргу до парламентського комітету з етичних питань, аби Ярослава Качиньського притягнули до відповідальності за образу.