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Премьер Польши вступился за Качиньского, который грубо обозвал оппозицию

Суббота, 6 июня 2020, 12:22

Премьер Польши высказался в защиту лидера правящей партии "Право и Справедливость", которого предлагают наказать за оскорбление оппозиционных депутатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький вступился за лидера "ПиС" Ярослава Качиньского, который оказался под шквалом критики из-за того, что назвал оппозиционных депутатов "наглым сбродом".

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"Иногда такие мужские слова нужны, чтобы привести в чувство другую сторону", - сказал премьер, комментируя призывы наказать Качиньского.

Моравецкий отметил, что Качиньский "едва ли не самый критикуемый деятель последние 30 лет".

Напомним, высказывание Ярослава Качиньского прозвучало во время дебатов в Сейме в четверг, когда обсуждалось предложение о вотуме недоверия министру здравоохранения Лукашу Шумовскому.

В пятницу депутаты от левых сказали, что собираются подавать жалобу в парламентский комитет по этическим вопросам, чтобы Ярослава Качиньского привлекли к ответственности за оскорбление.

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