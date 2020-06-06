Премьер Польши вступился за Качиньского, который грубо обозвал оппозицию
Премьер Польши высказался в защиту лидера правящей партии "Право и Справедливость", которого предлагают наказать за оскорбление оппозиционных депутатов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький вступился за лидера "ПиС" Ярослава Качиньского, который оказался под шквалом критики из-за того, что назвал оппозиционных депутатов "наглым сбродом".
"Иногда такие мужские слова нужны, чтобы привести в чувство другую сторону", - сказал премьер, комментируя призывы наказать Качиньского.
Моравецкий отметил, что Качиньский "едва ли не самый критикуемый деятель последние 30 лет".
Напомним, высказывание Ярослава Качиньского прозвучало во время дебатов в Сейме в четверг, когда обсуждалось предложение о вотуме недоверия министру здравоохранения Лукашу Шумовскому.
В пятницу депутаты от левых сказали, что собираются подавать жалобу в парламентский комитет по этическим вопросам, чтобы Ярослава Качиньского привлекли к ответственности за оскорбление.