У польському Сеймі обурені через Качинського, який грубо вилаяв опозицію

У Сеймі Польщі під час обговорення пропозиції про вотум недовіри міністру охорони здоров'я Лукашу Шумовському сталася сварка між лідером керівної партії Ярославом Качинським і опозицією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Це вотум щодо міністра, і поводьтеся відповідно", - кричав голова опозиційної "Громадянської коаліції" Борис Будка.

Незабаром виникла сварка, в ході якої депутати один одного перекрикували.

"Це цирк і скандал, це вотум недовіри", - сказав у бік опозиції віцепрем'єр Пьотр Глінський. Кульмінацією, однак, виявився коментар голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який назвав депутатів опозиції "нахабними злиднями".

Ведучий засідання віцеспікер Ришард Терлецький розпорядився зробити перерву на 5 хвилин, однак і після перерви атмосфера не заспокоїлася.

"Скандальна поведінка депутата Качинського і міністра Шумовського. Під час виступу депутата Барбари Новацької, що представляла обґрунтування вотуму недовіри міністру охорони здоров'я, Качинський назвав депутатів опозиції "нахабними злиднями". Справжнє обличчя "Права і справедливості". Пиха і зарозумілість", - заявив Борис Будка.

Його підтримали і інші колеги по опозиції.

Варто зазначити, що депутати зрештою відхилили вотум недовіри Шумовському.