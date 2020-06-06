Польща сподівається на збільшення американського військового контингенту

Прем’єр-міністр Польщі висловив сподівання, що після скорочення військового контингенту США у Німеччині частину цих військових розмістять у Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю RMF24.

На запитання, чи правдиві повідомлення ЗМІ, що частина американського контингенту з Німеччини може переміститися до Польщі, Матеуш Моравецький сказав, що сподівається на це.

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"Я дійсно сподіваюся, що після багатьох перемовин, і після демонстрації, наскільки надійним партнером ми є у рамках НАТО, частина військових, які зараз дислокуються у Німеччині і яких США планують виводити, розмістяться у Польщі. Це посилило би східний фланг НАТО", - зазначив Матеуш Моравецький.

Прем’єр нагадав, що 4 роки тому у Польщі було 500 американських військових, а зараз – вже близько 5000.

"Це посилює безпеку Польщі… Безперечно, рішення – за Сполученими Штатами і президентом Трампом. Ми сподіваємося, що контингент у Польщі постійно збільшуватиметься", - сказав Матеуш Моравецький.

На запитання про те, чи не призведе це до погіршення польсько-німецьких відносин, він зазначив, що виключає таку можливість.

"У нас дуже хороші відносини з Німеччиною. Думаю, Німеччина розуміє, що геополітична ситуація змінюється, і нам потрібно посилювати східний фланг НАТО", - відповів прем’єр.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Адміністрації президента повідомило, що Дональд Трамп вирішив скоротити контингент американських військ у Німеччині майже на третину. Таке розпорядження нібито вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

Окремі депутати Бундестагу вже розкритикували це рішення, вважаючи його політичним .

У Білому домі і Пентагоні, а також у Берліні поки не підтвердили і не спростували цю інформацію.