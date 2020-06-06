У Німеччині розкритикували можливе скорочення контингенту військ США

Представники німецького політикуму розкритикували можливе рішення США про відведення частини американських військ, які зараз дислокуються у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle, цитуючи депутатів Бундестагу.

Значне скорочення контингенту США в Німеччині "з будь-якої точки зору було би дуже прикрим", заявив голова комітету Бундестагу з закордонних справ та кандидат на посаду голови ХДС Норберт Реттген. Він зазначив, що не бачить об’єктивних причин для такого рішення, та що попередня співпраця була успішною.

"У Німеччині раді американським солдатам, їх розміщення у нас є вкрай важливим для координації міжнародної військової присутності США", - підкреслив Реттген.

Депутат Бундестагу від ХДС Андреас Нік назвав можливе рішення про скорочення чисельності американського контингенту в Німеччині "суто політичним". За його словами, про це свідчить те, що після появи такої інформації Пентагон досі не зробив жодної офіційної заяви, а запити від ЗМІ переадресовує у Білий дім.

"За моїми даними, федеральний уряд Німеччини досі не був офіційно проінформований про цей процес, що також є дуже незвичайним підходом", - додав він.

Андреас Нік підкреслив, що більшість американських військових в Німеччині виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.

Депутат додав, що оцінку наслідків такого рішення Вашингтона можна буде зробити після того, коли стане відомо, на яких базах хочуть скоротити кількість американських військових, та з яких підрозділів.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Адміністрації президента повідомило, що Дональд Трамп вирішив скоротити контингент американських військ у Німеччині майже на третину. Таке розпорядження нібито вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

У Білому домі і Пентагоні, а також у Берліні поки не підтвердили і не спростували цю інформацію.