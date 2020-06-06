Трамп погодив відведення з Німеччини третини американського контингенту - ЗМІ

Президент США погодив план, який передбачає скорочення американського контингенту у Німеччині на третину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела в Адміністрації президента. Інформацію опублікували також ВВС та низка інших американських ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп погодив план, який передбачає відведення з Німеччини третини військових США, які наразі постійно дислокуються на території країни. Це рішення мають реалізувати до вересня 2020 року.

Зараз у Німеччині розміщені близько 34,5 тисяч американських військових. Після цього, їхня кількість може зменшитися до 25 тисяч.

У Департаменті оборони наразі не прокоментували цю ситуацію.

Як повідомляє Washington Post, Німеччина на вечір п’ятниці не отримувала від США офіційного повідомлення про таке рішення.

Також, пише видання, поки невідомо, чи було офіційне повідомлення для членів Конгресу.

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Сенатор Джек Рід від Демократичної партії, член комітету з питань збройних сил, вже зазначив, що це рішення є "ще одним кроком сприяння Путіну та лідерським провалом цієї Адміністрації [президента США], що посилює напругу у відносинах з нашими союзниками".

Дональд Трамп ще у своїй виборчій кампанії та згодом неодноразово висловлювався за завершення участі США у "безкінечних війнах", зокрема на Близькому Сході та в Афганістані, та зменшення стримуючих контингентів в Азії та Європі.

Також президент США часто критикував Німеччину за зволікання зі збільшенням фінансування на оборону до 2% ВВП.

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