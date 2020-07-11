Українці, які в суботу летять до Хорватії, здадуть ПЛР-тести в "Борисполі" за 2100 грн

Українці, які сьогодні мали відлетіти до Хорватії, отримали затримку рейсу та повинні будуть здати ПЛР-тести в аеропорту "Бориспіль" через рішення хорватського уряду змінити правила в'їзду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві авіакомпанії Windrose, яка виконує рейс.

Літак з "Борисполя" до хорватської Пули мав вилетіти сьогодні о 14:00, проте його було відтерміновано до 21:00 для забезпечення виконання висунутих вимог.

"Одразу ж після отримання інформації про рішення уряду Хорватії стосовно необхідність обов’язкового ПЛР-тестування на COVID-19 для пасажирів, які в'їжджають до Хорватії, авіакомпанія звернулася за відповідною допомогою до посольства України в Хорватії. За фактом отримання відповіді в якій йдеться, що всі без виключення пасажири, включаючи немовлят та дітей, повинні пройти тест на ПЛР, авіакомпанією було відтерміновано виліт рейсу 7W771", - йдеться у заяві.⠀⠀

Пасажири даного рейсу мають можливість пройти ПЛР-тест у діючій цілодобовій лабораторії в МА "Бориспіль" в терміналі D.

В авіакомпанії заявили, що в даному випадку лабораторія гарантувала надання результату протягом 6 годин. В робочому порядку - протягом 24 годин. Вартість тесту складає 2100 грн.

У Windrose наголосили, що літак готовий до рейсу і очікує на пасажирів, а ситуація з подальшою затримкою виключається.

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України, або мати в наявності негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

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