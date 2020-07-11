Украинцы, летящие в субботу в Хорватию, сдадут ПЦР-тесты в "Борисполе" за 2100 грн

Украинцы, которые сегодня должны улететь в Хорватию, получили задержку рейса и должны будут сдать ПЦР-тесты в аэропорту "Борисполь" из-за решения хорватского правительства изменить правила въезда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении авиакомпании Windrose, которая выполняет рейс.

Самолет из "Борисполя" в хорватскую Пулу должен был вылететь сегодня в 14:00, однако он был отложен до 21:00 для обеспечения выполнения выдвинутых требований.

"Сразу же после получения информации о решении правительства Хорватии о необходимости обязательного ПЦР-тестирование на COVID-19 для пассажиров, въезжающих в Хорватию, авиакомпания обратилась за соответствующей помощью в посольство Украины в Хорватии. По факту получения ответа в котором говорится, что все без исключения пассажиры, включая младенцев и детей, должны пройти тест на ПЦР, авиакомпанией был отложен вылет рейса 7W771", - говорится в заявлении. ⠀⠀

Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА "Борисполь" в терминале D.

В авиакомпании заявили, что в данном случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке - в течение 24 часов. Стоимость теста составляет 2100 грн.

В Windrose отметили, что самолет готов к рейсу и ожидает пассажиров, а ситуация с последующей задержкой исключается.

Напомним, Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины, или иметь в наличии отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

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