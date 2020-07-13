У Норвегії вперше з березня жодного пацієнта з коронавірусом на апараті ШВЛ

У Норвегії вперше з 10 березня немає жодного пацієнта з коронавірусом, який би перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Станом на понеділок, в цілому шість осіб залишаються в лікарнях з Covid-19. Жоден з шести не підключений до апарату ШВЛ, але один поступив у відділення інтенсивної терапії.

Все госпіталізовані перебувають у південно-східній частині країни.

Перший випадок коронавірусу був зареєстрований в Норвегії в кінці лютого, з того часу 8981 осіб здали позитивний результат на вірус.

Згідно з даними органів охорони здоров'я, опублікованими в понеділок, в країні померли 253 людини, інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, Норвегія скасує обмеження на поїздки до та з понад 20 європейських країн з 15 липня, включаючи Францію, Німеччину та Британію, а також для трьох регіонів з сусідньої Швеції.