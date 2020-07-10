Норвегія скасує обмеження на в'їзд для понад 20 країн ЄС

Норвегія скасує обмеження на поїздки до та з понад 20 європейських країн з 15 липня, включаючи Францію, Німеччину та Британію, а також для трьох регіонів з сусідньої Швеції.

Про це норвезький уряд оголосив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, але належить до Шенгенської зони, наразі має чи не найсуворіші обмеження на поїздки у Європі, введені через пандемію коронавірусу.

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Громадянам та іноземним резидентам Данії, Ісландії та Фінляндії дозволено в'їхати до Норвегії з 15 червня. Це перші країни, які отримали дозвіл на поїздки від Норвегії після рішення Осло в середині березня закрити кордони.

Іспанія, Греція та Нідерланди увійшли до списку затверджених країн у п’ятницю. Список буде переглядатися щонайменше кожні 14 днів на основі таких даних, як рівень зараження та стан лікарень у кожній країні.

Болгарія, Хорватія, Люксембург, Португалія, Румунія та Угорщина залишаться у списку країн ЄС з обмеженим доступом, як і 18 інших регіонів Швеції.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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