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В Норвегии впервые с марта - ни одного пациента с коронавирусом на аппарате ИВЛ

Понедельник, 13 июля 2020, 17:19

В Норвегии впервые с 10 марта нет ни одного пациента с коронавирусом, который бы находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По состоянию на понедельник, в общей сложности шесть человек остаются в больницах с COVID-19. Ни один из шести не подключен к аппарату ИВЛ, но один поступил в отделение интенсивной терапии.

Все госпитализированные находятся в юго-восточной части страны.

Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Норвегии в конце февраля, с тех пор 8981 человек сдали положительный результат на вирус.

Согласно данным органов здравоохранения, опубликованным в понедельник, в стране умерли 253 человека, инфицированных коронавируса.

Напомним, Норвегия отменит ограничения на поездки в и из более 20 европейских стран с 15 июля, включая Францию, Германию и Великобританию, а также для трех регионов из соседней Швеции.

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