На кордоні Німеччини і Чехії виявили рефрижератор з 31 мігрантом усередині
Митники на кордоні Німеччини з Чехією виявили 31 людину всередині вантажівки-рефрижератора - в останні роки контрабанда людей у таких транспортних засобах вбила десятки людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Німецькі поліцейські і митні чиновники виявили 31 людину в рефрижераторі біля кордону Німеччини з Чехією у вівторок ввечері.
Пасажири ховалися за піддонами з фруктами і овочами. Влада заявила, що записала особисту інформацію водія вантажівки і людей.
Вантажівка мала турецьку реєстрацію і прямувала в Дрезден. Звідки походять мігранти, не повідомляється.
Німецьке агентство, яке надає матеріально-технічну та гуманітарну підтримку органам безпеки і неурядовим організаціям, також була присутнє на місці події.
В 2015 році в Австрії було знайдено 71 тіло у опечатаній вантажівці, яка приїхала з Угорщини.
У 2019 році 39 в'єтнамців були виявлені мертвими в рефрижераторі у Великій Британії після контрабанди з Бельгію.