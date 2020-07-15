На кордоні Німеччини і Чехії виявили рефрижератор з 31 мігрантом усередині

Митники на кордоні Німеччини з Чехією виявили 31 людину всередині вантажівки-рефрижератора - в останні роки контрабанда людей у ​​таких транспортних засобах вбила десятки людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецькі поліцейські і митні чиновники виявили 31 людину в рефрижераторі біля кордону Німеччини з Чехією у вівторок ввечері.

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Пасажири ховалися за піддонами з фруктами і овочами. Влада заявила, що записала особисту інформацію водія вантажівки і людей.

Вантажівка мала турецьку реєстрацію і прямувала в Дрезден. Звідки походять мігранти, не повідомляється.

Німецьке агентство, яке надає матеріально-технічну та гуманітарну підтримку органам безпеки і неурядовим організаціям, також була присутнє на місці події.

В 2015 році в Австрії було знайдено 71 тіло у опечатаній вантажівці, яка приїхала з Угорщини.

У 2019 році 39 в'єтнамців були виявлені мертвими в рефрижераторі у Великій Британії після контрабанди з Бельгію.