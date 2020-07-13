Кількість нелегальних мігрантів на кордонах ЄС знизилась через коронавірус

У першій половині 2020 року кількість незаконних перетинів кордонів на зовнішніх кордонах Євросоюзу скоротилася, головним чином через наслідки пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у звіті прикордонного агентства ЄС Frontex, повідомляє "Європейська правда".

Падіння було особливо помітно на міграційних маршрутах Західного і Східного Середземномор'я. Всього зафіксовано 36 400 перетинів, це майже на одну п'яту менше, ніж за той же період минулого року.

У червні кількість нелегальних перетинів кордону приблизно відповідала попередньому місяцю і склала майже 4500 випадків.

Водночас Західні Балкани стали найактивнішим міграційним маршрутом в червні з 2050 незаконними перетинами кордону, що на 70% більше, ніж в травні, і майже в три рази більше, ніж рік тому.

Число мігрантів, які перетинають Західні Балкани, зросло через збільшення числа людей, які спочатку висадилися в Греції, і пом'якшення карантинних заходів країнами в регіоні.

У першій половині цього року на кордоні ЄС в регіоні було виявлено майже 9300 мігрантів, що на 73% більше, ніж в перші шість місяців 2019 року.

Двоє з трьох мігрантів, виявлених в регіоні в цьому році, були сирійцями, в той час як афганці становили 17% прикордонних переходів.

Згідно з останніми даними, в червні було зареєстровано близько 200 незаконних перетинань на маршруті Східного Середземномор'я, хоча очікується, що це число буде вищим при підрахунку остаточних даних.

Проте очікується, що остаточний підрахунок буде близький до травневого показника і залишиться одним з найнижчих показників, зафіксованих на цьому маршруті з 2009 року.