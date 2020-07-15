На границе Германии и Чехии обнаружили рефрижератор с 31 мигрантом внутри

Таможенники на границе Германии с Чехией обнаружили 31 человека внутри грузовика-рефрижератора - в последние годы контрабанда людей в таких транспортных средствах убила десятки людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкие полицейские и таможенные чиновники обнаружили 31 человека в рефрижераторе у границы Германии с Чехией во вторник вечером.

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Пассажиры прятались за поддонами с фруктами и овощами. Власти заявили, что записала личную информацию водителя грузовика и людей.

Грузовик имел турецкую регистрацию и направлялся в Дрезден. Откуда приехали мигранты, не сообщается.

Немецкое агентство, которое предоставляет материально-техническую и гуманитарную поддержку органам безопасности и неправительственным организациям, также присутствовало на месте происшествия.

В 2015 году в Австрии было найдено 71 тело в опечатанном грузовике, приехавшем из Венгрии.

В 2019 году 39 вьетнамцев были обнаружены мертвыми в рефрижераторе в Великобритании после контрабанды из Бельгии.