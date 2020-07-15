На границе Германии и Чехии обнаружили рефрижератор с 31 мигрантом внутри
Таможенники на границе Германии с Чехией обнаружили 31 человека внутри грузовика-рефрижератора - в последние годы контрабанда людей в таких транспортных средствах убила десятки людей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Немецкие полицейские и таможенные чиновники обнаружили 31 человека в рефрижераторе у границы Германии с Чехией во вторник вечером.
Пассажиры прятались за поддонами с фруктами и овощами. Власти заявили, что записала личную информацию водителя грузовика и людей.
Грузовик имел турецкую регистрацию и направлялся в Дрезден. Откуда приехали мигранты, не сообщается.
Немецкое агентство, которое предоставляет материально-техническую и гуманитарную поддержку органам безопасности и неправительственным организациям, также присутствовало на месте происшествия.
В 2015 году в Австрии было найдено 71 тело в опечатанном грузовике, приехавшем из Венгрии.
В 2019 году 39 вьетнамцев были обнаружены мертвыми в рефрижераторе в Великобритании после контрабанды из Бельгии.