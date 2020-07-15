У Раді раптово зняли з розгляду проєкт про утворення нових районів, який підтримали в ЄС

Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" у середу зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення у чотири рази кількості районів в Україні.

Про це повідомляє "Українська правда".

Причини свого прохання "слуги" не пояснили. Проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" вніс в Раду Кабінет міністрів. Ним пропонується наново поділити Україну на райони, скоротивши їх кількість з 490 до 129.

Уряд 12 червня вирішив створити в Україні 129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".

Голова уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч людей, і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Це викликає великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.

Представництво Європейського союзу в Україні 2 липня закликало Раду прийняти законопроєкт про створення нових районів.

Чергові місцеві вибори у жовтні 2020 року мають пройти на новій територіальній основі громад і районів. Після місцевих виборів усі громади вийдуть з-під впливу району (районних органів влади). Район матиме свої повноваження і джерела наповнення бюджету, і вони ніяк не перетинатимуться з повноваженнями і ресурсами громад.

Читайте також – "Непотрібна поступка: справжні та вигадані загрози "угорського району" на Закарпатті"