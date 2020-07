В ЄС закликали Раду прийняти закон про створення нових районів

Представництво Європейського союзу в Україні закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про створення нових районів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо схвалення нових районів/округів і поправок до державного бюджетного кодексу відповідними парламентськими комітетами в якості важливого кроку для подальшої децентралізації в Україні. Ми закликаємо до остаточного ухвалення законопроєктів 3614 і 3650 в пакеті до літньої перерви", - йдеться в заяві представництва в Twitter.

