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В ЄС закликали Раду прийняти закон про створення нових районів

Четвер, 2 липня 2020, 11:29

Представництво Європейського союзу в Україні закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про створення нових районів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо схвалення нових районів/округів і поправок до державного бюджетного кодексу відповідними парламентськими комітетами в якості важливого кроку для подальшої децентралізації в Україні. Ми закликаємо до остаточного ухвалення законопроєктів 3614 і 3650 в пакеті до літньої перерви", - йдеться в заяві представництва в Twitter.

1 липня комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови "Про утворення та ліквідацію районів", який передбачає скорочення кількості районів з 490 до 129.

Наразі постанови №3650 немає в порядку денному Ради на 2 липня, але це ще не означає, що вона не опиниться на розгляді в залі протягом дня.

Чергові місцеві вибори у жовтні 2020 року мають пройти на новій територіальній основі громад і районів. Після місцевих виборів усі громади вийдуть з-під впливу району (районних органів влади). Район матиме свої повноваження і джерела наповнення бюджету, і вони ніяк не перетинатимуться з повноваженнями і ресурсами громад. 

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