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В Раде внезапно сняли с рассмотрения проект о создании новых районов, поддержанный ЕС

Среда, 15 июля 2020, 13:32

Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" в среду сняла с рассмотрения проект постановления об уменьшении в четыре раза количества районов в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Причины своей просьбы "слуги" не объяснили. Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов" внес в Раду Кабинет министров. Им предлагается заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

Правительство 12 июня решило создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что существующее районное деление было образовано еще в СССР, и оно не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает 180 000 человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

Представительство Европейского союза в Украине 2 июля призвало Раду принять законопроект о создании новых районов.

Очередные местные выборы в октябре 2020 должны пройти на новой территориальной основе общин и районов. После местных выборов все общины выйдут из-под влияния района (районных органов власти). Район будет иметь свои полномочия и источники наполнения бюджета, и они никак не будут пересекаться с полномочиями и ресурсами общин.

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