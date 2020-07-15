В Азербайджані тисячі людей вийшли на акцію на підтримку армії

У столиці Азербайджану тисячі людей вийшли на акцію на підтримку армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа.

Протестувальники з національними прапорами зібралися на Площі Свободи у Баку та рушили до парламенту, вигукуючи патріотичні гасла та співаючи гімн. У демонстрації брали участь щонайменше декілька тисяч людей.

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Учасники акції вигукували гасла "Головнокомандувач, оголоси мобілізацію", "Карабах – це Азербайджан", "Слава армії".

Пізно вночі невелика група протестувальників увірвалася до будівлі парламенту. За чверть години їх вибила звідти поліція. Проти людей, які на той час залишалися на площі, застосували водомет та сльозогінний газ. Окремі протестувальники залишалися на вулицях до 4:30.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що внаслідок сутичок постраждали 7 правоохоронців. Сімох учасників протестів затримали за "масові заворушення" або "непокору чи застосування сили щодо посадової особи". Водночас, агентство Turan пише про декілька десятків затриманих.

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Нагадаємо, 12 липня Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн. Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

14 липня Азербайджан повідомив про загибель під час бойових дій генерал-майора Полада Гашимова та полковника Ільгара Мірзоєва, який був начальником артилерії армійського корпусу.