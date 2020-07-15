В Азербайджане тысячи людей вышли на акцию в поддержку армии

В столице Азербайджана тысячи людей вышли на акцию в поддержку армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

Протестующие с национальными флагами собрались на Площади Свободы в Баку и двинулись к парламенту, выкрикивая патриотические лозунги и распевая гимн. В демонстрации участвовали как минимум несколько тысяч людей.

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Участники акции выкрикивали лозунги "Главнокомандующий, объяви мобилизацию", "Карабах - это Азербайджан", "Слава армии".

Поздно ночью небольшая группа протестующих ворвалась в здание парламента. Через четверть часа их вытеснила оттуда полиция. Против людей, которые в то время оставались на площади, применили водомет и слезоточивый газ. Отдельные протестующие оставались на улицах до 4:30.

В министерстве внутренних дел заявили, что в результате столкновений пострадали 7 правоохранителей. Семь участников протестов задержали за "массовые беспорядки" или "неповиновение или применение силы в отношении должностного лица". В то же время, агентство Turan пишет о нескольких десятках задержанных.

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Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

14 июля Азербайджан сообщил о гибели во время боевых действий генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, который был начальником артиллерии армейского корпуса.