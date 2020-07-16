В Іспанії королівська родина та уряд вшанували пам'ять 28 тисяч жертв епідемії

В Іспанії провели державну церемонію вшанування понад 28 тисяч загиблих від епідемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Церемонія відбулася сьогодні вранці на площі перед королівським палацом у Мадриді. В урочистостях взяли участь королівська родина, уряд Іспанії у повному складі та керівники автономних регіонів, дипломати з інших країн та представники міжнародних організацій, а також – рідні померлих.

Загалом на площі зібралися близько 400 осіб. У її центрі запалили вогонь пам'яті.

Король Філіпп у своїй промові згадав, що Іспанія "проявила свій найкращий дух" під час випробувань, пов'язаних з пандемією коронавірусу, та що країна показала сам собі приклад "людяності, зріслості, стійкості і турботи про ближніх".

У промовах віддавали шану усім, хто своїми зусиллями допомагав боротися з епідемією у найважчі дні та продовжує залишатись "на передньому краї".

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Іспанія - четверта у Європі країна за кількістю загиблих від коронавірусу. За останніми даними, епідемія забрала життя 28 413 осіб. Кількість підтверджених випадків зараження з початку епідемії перевищила 304,5 тисячі.

Останніми днями кількість нових випадків дещо зросла, порівняно з показниками червня, але залишається в десять разів нижчою, ніж щоденні показники на піку епідемії у березні та квітні.