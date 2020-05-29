В Іспанії з початку пандемії коронавірусом заразилися понад 50 тисяч медиків

В Іспанії коронавірусом заразилися 51 482 медичних працівників з початку пандемії, 63 з них померли в результаті хвороби.

Про це оголосив директор Центру координації систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

"Випадки серед медичних працівників повинні бути діагностовані обережно: вони захворювали не лише на роботі, а й за кордоном. Є деякі дані, які все ще виправляються, але зараз ми виявили 51 482 медичних працівників з усіх галузей охорони здоров'я, які були інфіковані, з них 85% вже одужали", - сказав Сімон.

Він також уточнив, що на сьогодні 730 інфікованих медиків госпіталізовані та 631 перебувають в самоізоляції.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за останню добу в Іспанії підтверджено 2 смертельних випадки серед інфікованих коронавірусом. Попередні два дні повідомлялося про одну смерть.

Також зафіксовано 187 нових випадків інфікування, а загалом з початку пандемії були інфіковані 238 564 осіб.

Раніше повідомлялося, що двоє людей, які приїхали зі Сполучених Штатів в іспанський регіон Валенсія, здали позитивний результат на коронавірус, і, ймовірно, це перший завезений вірус в Іспанії з середини березня.