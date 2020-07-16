В Испании королевская семья и правительство почтили память 28 тысяч жертв эпидемии

В Испании провели государственную церемонию почтения памяті более 28 000 погибших от эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Церемония состоялась сегодня утром на площади перед королевским дворцом в Мадриде. В торжествах приняли участие королевская семья, правительство Испании в полном составе и руководители автономных регионов, дипломаты из других стран и представители международных организаций, а также - родные погибших.

Всего на площади собрались около 400 человек. В ее центре зажгли огонь памяти.

Король Филипп в своей речи упомянул, что Испания "проявила свой лучший дух" во время испытаний, связанных с пандемией коронавируса, и что страна показала сама себе пример "человечности, зрелости, стойкости и заботы о ближних".

В речах отдавали почтение всем, кто своими усилиями помогал бороться с эпидемией в самые тяжелые дни и продолжает оставаться "на передовой".

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Испания - четвертая в Европе страна по количеству погибших от коронавируса. По последним данным, эпидемия унесла жизни 28 413 человек. Число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии превысило 304,5 тысячи.

В последние дни число новых случаев несколько возросло, по сравнению с показателями июня, но остается в десять раз ниже, чем ежедневные показатели на пике эпидемии в марте и апреле.