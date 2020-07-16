Президент Хорватії доручив чинному прем’єру сформувати уряд

Президент Хорватії надав мандат лідеру партії Хорватський демократичний союз, прем’єру Андрію Пленковичу на формування уряду після перемоги на парламентських виборах 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik.hr.

Пленкович та Міланович провели коротку зустріч за закритими дверима, після чого провели пресконференцію, на якій Пленкович розкрив, як виглядатиме новий уряд. За його словами, в уряді буде 16 міністерства, а прізвища нових міністрів будуть оголошені на наступному тижні.

ХДС планує створити коаліцію більшості за підтримки двох менших ліберальних партій та представників національних меншин. Останні чотири роки Пленкович очолював коаліцію під керівництвом ХДС.

Очікується, що новий парламент збереться в наступну середу, після чого, ймовірно, через день, буде розглянуто затвердження нового уряду.

Нагадаємо, за підсумками виборів партія Пленковича здобула 66 місць у 151-місному парламенті.