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Президент Хорватії доручив чинному прем’єру сформувати уряд

Четвер, 16 липня 2020, 13:57

Президент Хорватії надав мандат лідеру партії Хорватський демократичний союз, прем’єру Андрію Пленковичу на формування уряду після перемоги на парламентських виборах 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik.hr.

Пленкович та Міланович провели коротку зустріч за закритими дверима, після чого провели пресконференцію, на якій Пленкович розкрив, як виглядатиме новий уряд. За його словами, в уряді буде 16 міністерства, а прізвища нових міністрів будуть оголошені на наступному тижні.

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ХДС планує створити коаліцію більшості за підтримки двох менших ліберальних партій та представників національних меншин. Останні чотири роки Пленкович очолював коаліцію під керівництвом ХДС.

Очікується, що новий парламент збереться в наступну середу, після чого, ймовірно, через день, буде розглянуто затвердження нового уряду.

Нагадаємо, за підсумками виборів партія Пленковича здобула 66 місць у 151-місному парламенті.

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