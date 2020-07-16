Президент Хорватии поручил действующему премьеру сформировать правительство

Президент Хорватии предоставил мандат лидеру партии Хорватский демократический союз, премьеру Андрею Пленковичу, на формирование правительства после победы на парламентских выборах 5 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dnevnik.hr.

Пленкович и Миланович провели короткую встречу за закрытыми дверями, после чего провели пресс-конференцию, на которой Пленкович раскрыл, как будет выглядеть новое правительство. По его словам, в правительстве будет 16 министерства, а фамилии новых министров будут объявлены на следующей неделе.

ХДС планирует создать коалицию большинства при поддержке двух меньших либеральных партий и представителей национальных меньшинств. Последние четыре года Пленкович возглавлял коалицию под руководством ХДС.

Ожидается, что новый парламент соберется в следующую среду, после чего, вероятно, через день, будет рассмотрено утверждение нового правительства.

Напомним, по итогам выборов партия Пленковича получила 66 мест в 151-местном парламенте.