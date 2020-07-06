На парламентських виборах у Хорватії перемагає правляча партія

На виборах до парламенту Хорватії перемогу отримує правляча партія Хорватський демократичний союз (HDZ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik та сайт хорватської ЦВК.

На цей час Центральна виборча комісія опрацювала понад 99% електронних протоколів з виборчих дільниць. Явка склала 46,85%.

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Згідно з отриманими результатами правляча партія HDZ нинішнього прем'єр-міністра Андрея Пленковича отримує 66 місць у парламенті.

Блок Restart на чолі із Соціал-демократичною партією (SDP) із лідером Давором Бернадичем, яку представляє і нинішній президент Зоран Міланович, отримує 41 мандат. Давор Бернадич у зв’язку з таким результатом оголосив, що готовий залишити посаду лідера партії.

"Вітчизняний рух" співака Мирослава Шкоро отримує у законодавчому органі 16 місць.

Решта політичних сил, які подолали прохідний бар’єр у 5% голосів, мають менше 10 місць: центристська партія "Мост" – 8, зелено-ліва платформа Možemo! - 7, Stranka s Imenom i Prezimenom - 3, ліберально-демократична Хорватська народна партія HNS та Реформісти – по одному мандату.

"Цей результат HDZ – це наша перемога. Це велике зобов’язання, тому що попереду нас чекають великі виклики", - заявив Андрей Пленкович, виступаючи у штабі HDZ.

Нагадаємо, парламентські вибори у Хорватії пройшли вчора, 5 липня, після того як у травні правляча коаліція висунула пропозицію про розпуск парламенту, розраховуючи отримати ще сильніші позиції після виборів.

За 151 мандат у законодавчому органі змагалися 192 списки політичних сил із понад 2600 кандидатами.

У зв’язку з епідемією коронавірусу Хорватія в останній момент знайшла спосіб проголосувати для людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою – замість таких виборців могла проголосувати довірена особа за спеціальною процедурою.