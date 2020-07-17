МН17: США закликає Росію не ховати від суду обвинувачених у справі

Посольство США в Україні до 6-ї річниці трагедії МН17 закликає Росію співпрацювати зі слідством та не ховати від суду обвинувачених у справі, які знаходяться на контрольованій Росією території.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства.

"У 6-ту річницю збиття #MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя сьогодні 6 років тому. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, яка вимагає притягнення до винних до відповідальності, а також повної співпраці усіх країн з цією метою.

Росія має забезпечити, щоб кожен з обвинувачуваних осіб, які зараз перебувають у Росії або на контрольованих Росією територіях, постали перед судом", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

У 6-ту річницю збиття #MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством та зусиллями щодо встановлення відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/JohDtVRNVg — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

Крістіна Квін також закликала Росію дотримуватися припинення вогню, відвести свої війська та важке озброєння, підтримати розформування збройних формувань, які діють на Донбасі, та повернути Україні контроль над її міжнародно визнаним кордоном з Російською Федерацією.

"Так само ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, повернути Україні контроль над півостровом та звільнити всіх українських політв’язнів. США твердо стоять на боці України у підтримці її суверенітету і територіальної цілісності", - додає Крістіна Квін.

Нагадаємо, напередодні ЄС у своїй заяві до роковин загибелі рейсу МН17 висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Читайте також - Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.