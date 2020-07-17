МН17: США призывает Россию не cкрывать от суда обвиняемых в деле

Посольство США в Украине к 6-й годовщине трагедии МН17 призывает Россию сотрудничать со следствием и не скрывать от суда обвиняемых в деле, которые находятся на контролируемой Россией территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства.

"В 6-ю годовщину сбития # MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизнь сегодня 6 лет назад. Мы призываем Россию уважать и соблюдать Резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует привлечения к виновных к ответственности, а также полного сотрудничества всех стран с этой целью.

Россия должна обеспечить, чтобы каждый из обвиняемых лиц, которые сейчас находятся в России или на контролируемых Россией территориях, предстали перед судом", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Кристина Квин также призвала Россию соблюдать прекращение огня, отвести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирование вооруженных формирований, действующих на Донбассе, и вернуть Украине контроль над ее международно признанной границей с Российской Федерацией.

"Так же мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, вернуть Украине контроль над полуостровом и освободить всех украинских политзаключенных. США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности", - добавляет Кристина Квин.

Напомним, накануне ЕС в своем заявлении к годовщине гибели рейса МН17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины по ее обстоятельств и призвал РФ признать свою ответственность.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17